"Сперцян молодец, что решился на этот шаг. Уверен, у него все получится в "Аль-Ахли". Но лично мне не нравятся разговоры о том, что без него "Краснодар" стал лучше. Это неуважение. "Краснодар" точно стал другим, просто сейчас на первый план вышли другие люди. Сперцян многое сделал для этой команды, и рассуждения такого рода непозволительным", - сказал Ташуев.
Эдуард Сперцян выступал за основную команду "Краснодара" с 2021 по 2026 год. Всего за "быков" 26-летний атакующий полузащитник провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 50 результативных передач.
Ташуев: мне не нравится, когда говорят, что "Краснодар" стал лучше без Сперцяна, имейте уважение
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"