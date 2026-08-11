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Ташуев: мне не нравится, когда говорят, что "Краснодар" стал лучше без Сперцяна, имейте уважение

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян молодец, что решился на этот шаг. Уверен, у него все получится в "Аль-Ахли". Но лично мне не нравятся разговоры о том, что без него "Краснодар" стал лучше. Это неуважение. "Краснодар" точно стал другим, просто сейчас на первый план вышли другие люди. Сперцян многое сделал для этой команды, и рассуждения такого рода непозволительным", - сказал Ташуев.

Эдуард Сперцян выступал за основную команду "Краснодара" с 2021 по 2026 год. Всего за "быков" 26-летний атакующий полузащитник провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 50 результативных передач.

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