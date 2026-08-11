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Петржела назвал условие, при котором Дзюба найдет новый клуб

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что Артему Дзюбе придется серьезно снизить финансовые требования ради продолжения карьеры.
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
По мнению Петржелы, одной из главных проблем 37-летнего нападающего при поиске новой команды может быть его желаемая зарплата.

"Дзюба хочет зарабатывать как раньше, но он забывает о своем возрасте. Чтобы найти новый клуб, Дзюба должен согласиться получать не более €100 тысяч в год. Иначе никто его не подпишет", — заявил Петржела.

Чешский специалист также скептически оценил возможный переезд форварда в чемпионат Чехии. По его словам, Дзюба там недостаточно известен, поэтому местные клубы вряд ли будут рассматривать его кандидатуру.

Сейчас российский нападающий находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025/26 Дзюба выступал за "Акрон" и стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ, забив восемь мячей. Также на его счету пять результативных передач.

Источник: "Совспорт"

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