Пильгуй — о "Краснодаре": потянули бы почти любой топ-чемпионат

"Краснодар" вообще европейского уровня команда, пусть и потеряла на данный момент основных игроков. Мое убеждение, что краснодарцы были бы конкурентоспособны в любом топовом чемпионате за исключением английской Премьер-лиги", — заявил Пильгуй.
При этом "Спартак", по его оценке, немного уступает краснодарцам в классе, хотя также демонстрирует достаточно высокий уровень футбола.
В очном матче третьего тура РПЛ "Краснодар" одержал гостевую победу над красно-белыми со счетом 2:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info