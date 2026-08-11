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Пильгуй — о "Краснодаре": потянули бы почти любой топ-чемпионат

В интервью Rusfootball.info легендарный советский футболист Владимир Пильгуй высоко оценил уровень "Краснодара" после победы над "Спартаком".
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
По мнению Пильгуя, действующий лидер РПЛ обладает составом и качеством игры, которые позволили бы команде достойно выглядеть в сильнейших европейских лигах. Исключением он назвал только чемпионат Англии.

"Краснодар" вообще европейского уровня команда, пусть и потеряла на данный момент основных игроков. Мое убеждение, что краснодарцы были бы конкурентоспособны в любом топовом чемпионате за исключением английской Премьер-лиги", — заявил Пильгуй.

При этом "Спартак", по его оценке, немного уступает краснодарцам в классе, хотя также демонстрирует достаточно высокий уровень футбола.

В очном матче третьего тура РПЛ "Краснодар" одержал гостевую победу над красно-белыми со счетом 2:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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