Агент Кисляка заявил, что игрок может уехать из РПЛ: появился предметный интерес из Турции

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"К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции", — сообщил Маньяков в своем тедеграм-канале.