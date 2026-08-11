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Агент Кисляка заявил, что игрок может уехать из РПЛ: появился предметный интерес из Турции

По словам агента Александра Маньякова, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов турецкого клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Агент футболиста Александр Маньяков рассказал, что представители Кисляка совместно с ЦСКА работают над дальнейшим развитием карьеры 21-летнего полузащитника. По его словам, интерес к игроку за пределами России сохраняется уже некоторое время.

"К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции", — сообщил Маньяков в своем тедеграм-канале.

При этом агент не раскрыл название турецкого клуба и не уточнил, поступало ли ЦСКА официальное предложение по трансферу футболиста.

Кисляк является воспитанником армейцев. За первую команду ЦСКА полузащитник провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.

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