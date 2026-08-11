Алаев не увидел проблемы в необычной сделке с Латышонком: никого не обманули

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"Когда все делается по правилам, правила это позволяют — значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду", — заявил Алаев.

"Когда пытаются обмануть — это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила", — добавил он.