Алаев не увидел проблемы в необычной сделке с Латышонком: никого не обманули

"Когда все делается по правилам, правила это позволяют — значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду", — заявил Алаев.
Президент РПЛ подчеркнул, что действующий регламент позволяет клубам проводить подобные сделки, поэтому оснований для претензий он не видит.
"Когда пытаются обмануть — это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила", — добавил он.
Источник: "РБ Спорт"