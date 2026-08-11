Матчи Скрыть

Алаев не увидел проблемы в необычной сделке с Латышонком: никого не обманули

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал переход Евгения Латышонка из "Зенита" в "Нижний Новгород" с последующей арендой в "Балтику".
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Александр Алаев заявил, что спокойно относится к необычной трансферной схеме с участием Евгения Латышонка. 29 июля "Нижний Новгород" выкупил 28-летнего голкипера у "Зенита", а спустя несколько часов отправил его в аренду в "Балтику".

"Когда все делается по правилам, правила это позволяют — значит, это нормально. Если в сообществе сформируется мнение, что систему транзитных переходов надо поменять, люди выйдут с инициативой, мы ее рассмотрим. Сейчас искать черную кошку в черной комнате я точно не буду", — заявил Алаев.

Президент РПЛ подчеркнул, что действующий регламент позволяет клубам проводить подобные сделки, поэтому оснований для претензий он не видит.

"Когда пытаются обмануть — это негативно. Но они же никого не обманули, они действуют по правилам, такие правила", — добавил он.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится