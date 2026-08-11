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Бабаев объяснил, почему ЦСКА не готов бездумно тратить деньги на звезд

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о принципах трансферной политики клуба.
Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"
Роман Бабаев прокомментировал мнение о том, что ЦСКА порой слишком экономно ведет себя на трансферном рынке.

"Мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точки зрения", — сказал Бабаев.

После трех туров РПЛ ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

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