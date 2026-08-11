Бабаев объяснил, почему ЦСКА не готов бездумно тратить деньги на звезд

Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"

"Мы должны думать в первую очередь и о команде как о живом организме, который болезненно реагирует на серьезные отклонения в ту или иную сторону, например, по зарплате. И микроклимат в команде гораздо важнее порой, чем один очень сильный футболист. Мы хотим быть уверены, что не будет негативного влияния внутри команды и это будет инвестиция в будущее со спортивной и с финансовой точки зрения", — сказал Бабаев.