Пильгуй удивился игре "Ахмата" при Черчесове: креатив куда-то пропал

"Несколько неожиданно было увидеть грозненцев такими инертными в атаке. Черчесов, хоть и вратарь, ставит сегодня атакующую игру. Стартовые матчи сезона, в том числе и проигранный со "Спартаком", это наглядно подтвердили. А здесь что-то совсем не пошло", — заявил Пильгуй.
Одной из возможных причин бывший голкипер назвал отсутствие Касинтуры, без которого, по его мнению, "Ахмату" не хватило креатива.
"Возможно, сказалось отсутствие Касинтуры, без которого креатив куда-то сразу пропал", — добавил он.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info