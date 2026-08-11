Пильгуй удивился игре "Ахмата" при Черчесове: креатив куда-то пропал

В интервью Rusfootball.info легендарный советский голкипер Владимир Пильгуй назвал неожиданной игру "Ахмата" в атаке в матче с "Факелом".

Фото: ФК "Ахмат"

"Несколько неожиданно было увидеть грозненцев такими инертными в атаке. Черчесов, хоть и вратарь, ставит сегодня атакующую игру. Стартовые матчи сезона, в том числе и проигранный со " Спартаком ", это наглядно подтвердили. А здесь что-то совсем не пошло", — заявил Пильгуй.

"Возможно, сказалось отсутствие Касинтуры, без которого креатив куда-то сразу пропал", — добавил он.

Пильгуй отметил, что после прихода Станислава Черчесова грозненская команда демонстрировала стремление играть в атакующий футбол, однако во встрече с воронежцами привычного давления впереди не получилось.Одной из возможных причин бывший голкипер назвал отсутствие Касинтуры, без которого, по его мнению, "Ахмату" не хватило креатива.