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Пильгуй удивился игре "Ахмата" при Черчесове: креатив куда-то пропал

В интервью Rusfootball.info легендарный советский голкипер Владимир Пильгуй назвал неожиданной игру "Ахмата" в атаке в матче с "Факелом".
Фото: ФК "Ахмат"
Пильгуй отметил, что после прихода Станислава Черчесова грозненская команда демонстрировала стремление играть в атакующий футбол, однако во встрече с воронежцами привычного давления впереди не получилось.

"Несколько неожиданно было увидеть грозненцев такими инертными в атаке. Черчесов, хоть и вратарь, ставит сегодня атакующую игру. Стартовые матчи сезона, в том числе и проигранный со "Спартаком", это наглядно подтвердили. А здесь что-то совсем не пошло", — заявил Пильгуй.

Одной из возможных причин бывший голкипер назвал отсутствие Касинтуры, без которого, по его мнению, "Ахмату" не хватило креатива.

"Возможно, сказалось отсутствие Касинтуры, без которого креатив куда-то сразу пропал", — добавил он.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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