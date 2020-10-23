— Дай Бог, чтобы у него и дальше всё так удачно складывалось в Италии, а на наш чемпионат обратят внимание западные клубы. И другие молодые ребята получат свой шанс уехать в топ-лигу. Тем более, сейчас есть на кого посмотреть, — рассказал Дроздов в интервью "Известиям".
25-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября за 14,5 млн евро. Из-за травмы россиянин дебютировал за клуб лишь в недавнем матче против "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов, забив гол.
48-летний Дроздов выступал за "Локомотив" с 1993 по 2003 год.
Дроздов уверен, что игра Миранчука может заставить западные клубы обратить внимание на РПЛ
Бывший капитан "Локомотива" Юрий Дроздов высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
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