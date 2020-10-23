"Дзюба сыграл тайм со Швецией, поддержал форму, качественно сыграл с Турцией. Он создавал голевые моменты для партнеров, которые мы не реализовали, и сам не забил 2 идеальных момента, но тоже не забил. Если бы он все забивал - давно бы играл в "Барселоне", но и там не всегда забивают. Я доволен Дзюбой", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
В октябре сборная России проиграла шведам в товарищеском матче (1:2), а также дважды сыграла вничью в Лиге наций против Венгрии (0:0) и Турции (1:1). В этих матчах Дзюба мячей не забивал.
В ноябре россияне сыграют против Турции и Сербии в Лиге наций.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 10 матчей и забил 6 мячей.
Черчесов: если бы Дзюба все забивал, то давно бы играл в "Барселоне"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы в последних матчах за национальную команду.
Фото: ТАСС
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