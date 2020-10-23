9 октября Карасев сообщил, что его тест на Covid-19 оказался положительным.
Отметим, что из-за болезни судья не смог отработать на матче группового этапа Лиги Наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов, который состоялся 11 октября. В итоге, матч, который завершился нулевой ничьей, обслужил румын Ковач.
Источник: "СЭ".
Судья Карасев вылечился от коронавируса
Российский арбитр Сергей Карасев полностью вылечился от коронавируса.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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