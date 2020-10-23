"Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни, - сказал Фетисов.
После финального свистка был избит арбитр Богдан Головко. Сообщалось, что представитель грозненского клуба напал на Головко, нанеся несколько ударов.
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Источник: "СЭ"
"Спартак" - об избиении арбитра: осуждаем насилие в любом его проявлении
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на ситуации с избиением арбитра в матче молодежных команд "Спартака" и "Ахмата".
Фото: Getty Images
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