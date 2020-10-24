— Самое главное усиление "Спартака" — это Шамиль Газизов, и он доказывает это своей работой. Команда практически с тем же составом, что и в прошлом году, идет на первом месте и конкурирует с "Зенитом". Нельзя сказать, что "Спартак" идеален — там работы еще очень много, но по соотношению затрат и качеству игры на сегодня — это прямо пример для других, — рассказал агент в интервью Sport24.
52-летний Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом текущего года, сменив на этой должности Томаса Цорна. Ранее функционер восемь лет выполнял аналогичную роль в "Уфе".
За это время "Спартак" приобрел трёх футболистов. Александр Кокорин был подписан в качестве свободного агента, Остон Урунов выкуплен у "Уфы" за 1,5 млн евро, а Виктор Мозес взят в аренду у "Челси" на год.
Еремин: главное усиление "Спартака" — это Шамиль Газизов
Футбольный агент Олег Еремин высказался о главном усилении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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