"Мы предложили Тедеско продление контракта. Он сам должен решать. Доменико - талантливый тренер. Он сам должен выбрать свой путь. Предчемпионская игра у него сегодня есть. Если он останется, это будет очень хорошо," - сказал Газизов.
Сегодня "Спартак" на выезде победил "Краснодар" со счетом 3:1. Московская комада вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
В следующем туре РПЛ команда Тедеско на своем поле примет "Ростов". Поединок состоится 31 октября и начнется в 16:30 мск.
В прошлом чемпионате России "Спартак" под руководством Тедеско занял седьмое место и не попал в еврокубки.
Источник: Sport24
Газизов: предложили Тедеско продление контракта
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов после поединка 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" сказал, что главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско предложили продлить контракт.
Фото: ФК "Спартак"
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