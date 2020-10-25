По информации источника, в РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Сообщается, что если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить свои карьеры.
Ранее генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг жестко высказался о работе судейской бригады в матче со "Спартаком". По мнению руководителя, судейство Безбородова и Левникова было предвзятым.
"Победу "Спартаку" принесли Безбородов и Левников". Гендиректор "Краснодара" жестко высказался о судействе
Источник: "Чемпионат"
В РФС возмущены судейством Безбородова, арбитр может закончить карьеру
РФС остался недоволен работой арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак" (1:3).
Фото: Getty Images
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