"По каким причинам не получилось подписать Кокорина? По финансовым. "Звонков сверху" не было. Тем более, Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и всё будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги", - цитирует Степашина "Спорт-экспресс".
Напомним, что августе этого года Кокорин перешел в московский "Спартак". С 2008 по 2013 год нападающий защищал цвета "Динамо". В составе бело-голубых 29-летний футболист провел 171 матч в чемпионате России и забил 41 гол.
"Надо любить футбол, а не деньги". Степашин - о несостоявшемся переходе Кокорина в "Динамо"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал, почему нападающий Александр Кокорин не вернулся в команду в летнее трансферное окно.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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