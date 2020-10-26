"Зе Луиш провел недолгое время с нами. Ему необходимо еще чуть-чуть времени для того, чтобы подготовить себя на сто процентов на уровне физподготовки", - сказал Николич.
29-летний Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" в октябре этого года.
В текущем сезоне РПЛ Зе Луиш в составе "железнодорожников" провел два матча.
Источник: "Матч ТВ"
Николич: Зе Луишу еще нужно время, чтобы подготовить себя на сто процентов
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал об адаптации нападающего Зе Луиша.
Фото: ФК "Локомотив"
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