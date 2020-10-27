Агент Маньяков: Семак своей работой не давал повода в себе усомниться. И все же приход Почеттино вероятен

Футбольный агент Александр Маньяков дал комментарий по информации о возможной замене главного тренера "Зенита" Сергея Семака на Маурисио Почеттино.
Фото: РПЛ
"Сергей [Семак] своей работой и результатами не давал повода в себе усомниться. Хотя в последнее время мы видим, что "Зенит" буксует. Думаю, сиюминутных выводов руководители делать не будут.

И все же появление Почеттино в "Зените" вполне вероятно, если Сергей Богданович не выправит ситуацию", - написал Александр Маньяков в своем телеграм-канале.

"Зенит" с 24 очками после 12 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая 3 очка "Спартаку" и 1 очко ЦСКА. В 12 туре РПЛ сине-бело-голубые потерпели домашнее поражение от "Рубина" со счетом 1:2. До этого "Зенит" с тем же счетом проиграл на своем поле стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Последним клубом 48-летнего аргентинца Почеттино был "Тоттенхэм", из которого он был уволен в ноябре 2019 года.

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Теги: Зенит Семак Почеттино Маньяков
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