Пока сроки восстановления футболиста неизветны. Ему предстоит пройти МРТ.
Магкеев травмировался на разминке перед матчем второго тура Лиги чемпионов с "Баварией". Он должен был выйти на эту встречу в стартовом составе.
Матч в итоге закончился победой мюнхенцев со счётом 2:1.
Источник: "Чемпионат"
Стал известен характер повреждения Магкеева, получившего травму перед матчем с "Баварией"
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев получил травму мышцы передней поверхности бедра.
Фото: Sportbox
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