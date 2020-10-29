По информации источника, хавбек будет вынужден пропустить примерно одну неделю. У 21-летнего игрока выявлена травма мышцы передней поверхности бедра.
Таким образом, Магкеев точно пропустит матч РПЛ против "Сочи" (31 октября) и игру Лиги чемпионов с "Атлетико" (3 ноября).
Напомним, что полузащитник получил повреждение на предматчевой разминке перед встречей с "Баварией" (1:2) в групповом этапе ЛЧ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Магкеев провел 10 матчей в составе "Локомотива" и получил 2 желтые карточки.
Источник: Sport24
Магкеев из-за травмы не сможет помочь "Локомотиву" в матчах с "Сочи" и "Атлетико"
Стали известны сроки восстановления полузащитника "Локомотива" Станислава Магкеева после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
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