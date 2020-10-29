"У нас очень плохая физическая подготовка, нужно больше игр, чтобы футболисты были готовы к такому режиму и графику. Тут дело не в Семаке, он хороший тренер, но смешно видеть скамейку, где там у него 20 помощников.
Почеттино в "Зените"? Это топовый тренер, который умеет делать результат. Я не думаю, что он захочет прийти в "Зенит". Потому что у него море предложений от топ-клубов, он не будет думать о том, как тренировать 17 российских футболистов. Да и такой топовый тренер мало что может изменить. Многие футболисты "Зенита" ходят вальяжные, а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу", - приводит слова Селюка Sport24.
Напомним, что Семак стал главным тренером "Зенита" в 2018 году. До этого специалист занимал аналогичную должность в "Уфе". За время работы с петербургским клубом в качестве главного тренера Семак дважды выиграл чемпионат России и по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Последние три матча петербургского клуба завершились для них поражением. Дважды "Зенит" проиграл в Лиге чемпионов ("Брюгге" (1:2) и "Боруссии" (2:0)) и один раз в РПЛ ("Рубину" (1:2)). Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство сине-бело-голубых контактировало с экс-наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Селюк: даже такой тренер, как Почеттино, мало что сможет изменить в "Зените"
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о критике в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
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