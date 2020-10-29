По итогам заседания КДК признал решение главного арбитра встречи Василия Казарцева удалить Еременко ошибочным. Красную карточку было решено отменить.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Еременко провел в составе "Ростова" 9 матчей и отличился одним забитым голом.
Источник: Официальный сайт РФС
КДК РФС отменил красную карточку Еременко в матче "Ростов" - "Химки"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника "Ростова" Романа Еременко в матче 12-го тура чемпионат России с "Химками" (0:2).
Фото: ФК "Ростов"
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