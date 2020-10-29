"Думал, что скучал по всем. Потом пришел в первый день и уже минут через 20 понял, что нет. Подумал, что 5-7 дней пусть бы еще отсиделся. Шутки шутками, но, конечно, хотел быстрее вернуться на поле, быстрее всех увидеть. Сейчас уже такое чувство, как будто и не было никакого карантина, потому что быстро влился. На данный момент спокойно восстанавливаюсь, после игры было небольшое повреждение, но все нормально", - сказал Джикия клубной пресс-службе.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джикия в составе "Спартака" провел 11 матчей.
Джикия: думал, что скучал по всем во время самоизоляции, но нет
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о возвращении в команду после самоизоляции.
Фото: ФК "Спартак"
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