Оба футболиста являются игроками молодежной сборной России. Во время октябрьских сборов главной национальной сборной голкипер "Локомотива" Гильерме сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат, и был вынужден покинуть расположение команды. Вместо него был вызван Сафонов, а Максименко остался в молодежной сборной.
"Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время. Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы", - приводит слова Максименко пресс-служба "Спартака".
Напомним, что на счету 22-летнего вратаря красно-белых 8 матчей в составе молодежной сборной России.
Источник: официальный сайт ФК "Спартак"
Максименко: мне тоже хочется в первую сборную России
Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал, как отреагировал на вызов вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в национальную сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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