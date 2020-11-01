Идову - в перерыве матча "Химок" с "Зенитом": нужно что-то с судейством делать, так нельзя, если честно
Защитник "Химок" Брайан Идову после первого тайма домашней встречи против "Зенита" высказал недовольство работой арбитра матча Алексея Матюнина.
Фото: ФК "Химки"
- Конечно, нужно что-то с судейством делать. Потому что так нельзя, если честно, - заявил Идову в ходе флеш-интервью в эфире телеканала "Матч Премьер" в перерыве встречи "Химки" - "Зенит".
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