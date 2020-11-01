Из-за распоряжения руководства Подмосковной области игра проходит без зрителей. Фанаты "Зенита" не отчаялись, решив наблюдать за игрой команды с балконов ближайших домов.
"Зенит" пока ведёт в счете после гола Андрея Мостового.
Источник: "СЭ".
Фанаты "Зенита" поддерживают команду в Химках с балконов домов
Болельщики "Зенита" нашли возможность поддержки команды в матче 13-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: "СЭ"
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