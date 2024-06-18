"Артём Шуманский, несомненно, обладает талантом. У него сумасшедшее завершение с обеих ног, с любой ударной позиции. Он не боится, наглый характером, настырный и хладнокровный. Был момент, когда в игре с АПОЭЛом на последней минуте взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам. В 19 лет в такой ситуации поступить так — это говорит об уверенности. И это классно", - заявил Шпилевский.
18-го июня московский ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего нападающего сборной Белоруссии и кипрского "Ариса" Артема Шуманского. Напомним, ранее стало известно, что состав столичной команды покинул форвард Антон Заболотный, который в ближайшее время должен подписать контракт с подмосковными "Химками".
В минувшем сезоне н а счету Шуманского 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 13-ти играх в чемпионате Кипра. В "Арис" Шуманский переходил из белорусского БАТЭ за 400 тысяч евро в январе 2023-го года.
Источник: "Чемпионат"
Шпилевский - о новичке ЦСКА Шуманском: наглый, на 90 минуте матча он взял мяч у Кокорина и пробил пенальти сам
Алексей Шпилевский, главный тренер кипрского "Ариса", оценил характер новичка ЦСКА Артема Шуманского.
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