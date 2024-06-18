Об этом сообщил источник, знакомого со ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство сине-бело-голубых уже согласовало трансфер. По информации в прессе, Глушенков получит в "Зените" за четыре года контракта около одного миллиарда рублей. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, давая комментарий, информацию инсайдеров высмеял.
В минувшем сезоне Глушенков стал лучшим ассистентом РПЛ, отдав своим партнерам по команде 16 голевых пасов, тем самым повторив рекорд экс-зенитовца Халка. К голевым передачам игрок добавил еще восемь голов. "Локомотив" занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге с 53-мя очками, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Глушенков прошел медосмотр для перехода в "Зенит"
Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков прошел медосмотр для перехода в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"