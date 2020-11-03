17-летний российский нападающий "Сьона" Фукс проходит просмотр в ЦСКА

Форвард молодежной команды "Сьона" Александр Фукс может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Сьон"
Как сообщает источник, 17-летний россиянин проходит просмотр в армейском клубе.

Фукс является воспитанником петербургской "Звезды". В феврале нынешнего года он перешел в "Сьон". В сезоне молодежной швейцарской лиги Фукс провел 1 матч и забил 1 гол, проведя на поле 75 минут.

Источник: "Спорт день за днем"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сьон Фукс ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бруно: Роналду не уважает ни товарищей по команде, ни итальянцев
17-летний российский нападающий "Сьона" Фукс проходит просмотр в ЦСКА 1
"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов в матче с "Зальцбургом"
Карпин: обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше 3
"Мы дерьмо". Виллаш-Боаш — после поражения "Марселя" от "Порту" в ЛЧ 1
"Спартак" вправе выкупить Солтмурада Бакаева до зимы 2022 года за 4,5 млн евро 3
Актер Баринов - о матче с "Атлетико": игра "Локомотива" не достойна ничьей
"Зальцбург" и "Бавария" забили восемь мячей на двоих, "Ливерпуль" на выезде разгромил "Аталанту" 4
Кикнадзе отказался обсуждать игру "Локомотива" в Лиге чемпионов 1
Симеоне: жаль, мы не забили еще 1
«Атлетико» против «Локомотива» во всем отличался от «Баварии»: выкладывался, не давал играть и не победил 3
Гилерме - молодец, Смолов и Зе Луиш могли бы сыграть и получше. Оценки по матчу "Локомотива" с "Атлетико" 4
Гильерме: доказали, что можем играть против любой команды 2
Николич: играли хуже, чем с "Баварией" 2
Мещеряков: "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока "Локомотив" их не обыграет 5
Суарес получил желтую карточку за подглядывание в монитор ВАР 1
Уткин: чертов Николич, чертов "Локомотив" 4
"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" 60
Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде разгромила "Шахтер" со счетом 6:0 6
Милинкович-Савич: постараемся обыграть "Зенит" и привезти три очка домой 2
"Аталанта" - "Ливерпуль". Миранчук остался в запасе
Рамирес - о матче с "Севильей": должны отдать все силы по максимуму
Мусаев: в игре с "Севильей" должны быть сильными, другого пути у нас нет
Миранчук сравнял счет в матче с "Атлетико"
"Локомотив" пропустил мяч в игре с "Атлетико"
Источник: дортмундская "Боруссия" сделала запрос по трансферу Кварацхелии 25
Карпин: "Спартак" удивил тем, что ничем не удивил 9
Индзаги: два матча с "Зенитом" будут очень важны для выхода в плей-офф
Источник: "Динамо" просит максимальную дисквалификацию Тетрашвили 10
Райкович в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Атлетико" 11
Все новости
-