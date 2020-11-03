Как сообщает источник, 17-летний россиянин проходит просмотр в армейском клубе.
Фукс является воспитанником петербургской "Звезды". В феврале нынешнего года он перешел в "Сьон". В сезоне молодежной швейцарской лиги Фукс провел 1 матч и забил 1 гол, проведя на поле 75 минут.
Источник: "Спорт день за днем"
17-летний российский нападающий "Сьона" Фукс проходит просмотр в ЦСКА
Форвард молодежной команды "Сьона" Александр Фукс может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Сьон"
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