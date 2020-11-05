— Переезд? Мы не хотим этого. Такая ситуация, что до конца года мы должны привести в порядок свою инфраструктуру. Мы хотим, чтобы что-то менялось, но ничего не меняется. Поэтому один из вариантов такой, что клуб продолжит существовать. Но в регионе, где есть инфраструктура, — рассказал Худяков в интервью "Спорту день за днём"
Функционер также отметил, что в клубе продолжают оставаться долги перед футболистами. Они ждут помощи от региона, которые обещали решить ситуацию.
Напомним, домашние матчи "Тамбов" проводит на "Мордовии Арене" в Саранске, так как стадион "Спартак" в Тамбове не соответствует требованиям Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Журналист Илья Казаков сообщал, что клуб может переехать в Краснодар и объединится с "Кубанью".
Спортдиректор "Тамбова": не хотим переезжать, но ничего не меняется
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил информацию, что клуб может сменить прописку.
Фото: ФК "Тамбов"
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