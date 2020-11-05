Ранее комментатор Константин Генич заявил, что конфликт между тренером и игроком все же есть.
"Я не знаю, существует он или нет. У меня информации о конфликте нет. Поэтому и комментировать нечего. Так что если Константин об этом говорит, пусть он и говорит", - цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, что "Зенит" под руководством Сергея Семака после 13-и туров делит с московским "Спартаком" 2-3 место в чемпионате России. Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 11-и матчах, в которых забил 6 голов (1 с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.
Аршавин прокомментировал информацию о конфликте Дзюбы и Семака
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на слухи о конфликте между главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком и форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!