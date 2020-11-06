"Растет ли уровень футбола в России? Мне кажется, это волнообразное движение – то чуть хуже, то чуть лучше. Все, в принципе, отображено в рейтинге УЕФА.
Неудачное выступление в еврокубках? Да, допускаю, что эти 12 матчей могли сложиться иначе, но для меня уровень российской лиги от этого не падает. Как по мне – РПЛ входит в пятерку топ-лиг", - приводит слова Бикфалви "Матч ТВ".
Напомним, что в нынешнем еврокубковом сезоне за 12 матчей российские клубы не добились ни одной победы. В Лиге чемпионов Россию представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы - ЦСКА.
В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 7-е место, уступая Испании, Англии, Италии, Германии, Франции и Португалии. Ближайшими преследователями России в рейтинге УЕФА являются Нидерланды и Бельгия.
Бикфалви: РПЛ входит в пятерку топ-лиг
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!