"Спартак" после 13 матчей набрал 27 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице - "Зенит" впереди лишь по разнице мячей, а у ЦСКА на 1 очко больше. Команда Доменико Тедеско еще тур назад единолично лидировала, но откатилась назад после домашнего поражения от "Ростова" (0:1). Теперь у красно-белых снова есть шанс вернуть себе промежуточное первое место.
"Урал" с 14 очками занимает 11 строчку в таблице и опережает зону стыковых матчей всего на 2 очка. "Шмелям" необходимо создавать себе безопасный задел для спокойного и комфортного финиша в середине таблицы.
В течение 2019 года соперники встретились между собой 4 раза: дважды сильнее оказался "Урал", один раз успех праздновал "Спартак", а самая последняя встреча состоялась в Екатеринбурге в прошлом ноябре и завершилась вничью 0:0.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Урал" - "Спартак" онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 14:00 МСК 07.11.2020
"Урал" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 7 ноября 2020
В матче 14 тура Российской премьер-лиги "Спартак" встретится в Екатеринбурге с "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"
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