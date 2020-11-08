- Заметил, что "Краснодар" очень сильно проигрывает второй тайм. С "Севильей" неплохо начали, здесь неплохо начали, а потом развалились. Были грубые ошибки в обороне. Не знаю, что с ними происходит. Может, им встряска какая-то нужна? В "Динамо", например, поменяли тренера - нормально заиграли. Надо что-то делать, потому что команда хорошая, игроки хорошие. Надо просто встряхнуться. Юрий Павлович Семин говорил, что если нет конфликта, его надо искусственно создать, чтобы встряхнуть команду.
- Тренера нужно менять?
- Я не знаю, что нужно менять - им виднее. Но точно что-то надо делать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Олег Терехин: "Краснодару" нужна встряска
Экс-нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин в интервью Rusfootball.info прокомментировал результат встречи "Зенит" - "Краснодар" - 3:1 в 14-м туре РПЛ.
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