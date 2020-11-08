По словам Газзаева, пока его аргентинский форвард не впечатляет. "На мой взгляд, форвард современной формации – тот, который действует по всему фронту атаки. А Гайч исключительно играет в центре", - отметил экс-тренер красно-синих.
Газзаев посетовал на техническое оснащение игрока ЦСКА, несмотря на хорошую физическую форму, вспомнив момент в игре с "Ростовом", когда Гайч вышел один на один с Песьяковым, но не забил.
"У Левандовского есть все – техника, скорость, удар, умение ассистировать. Или возьмите Месси, Роналду, Неймара, Мбаппе. Все они разносторонние футболисты. Вот они в моем понимании и являются современными форвардами", - резюмировал Газзаев.
В нынешнем сезоне на счету Гайча 12 матчей во всех турнирах в составе ЦСКА, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "Спорт-экспресс"
Газзаев: мне не нравятся нападающие такого плана, как Гайч
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем "армейцев" Адольфо Гайче.
Фото: ПФК ЦСКА
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