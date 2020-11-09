"У меня нет ощущения, что ЦСКА лидирует в чемпионате, не знаю, как у ребят. Просто выходим на каждую игру, как и раньше, хотим выиграть каждый матч, нет такого чувства, что занимаем первое место. Еще больше половины чемпионата играть, поэтому сейчас об этом никто не думает", - сказал Кучаев пресс-службе сборной России.
В текущем сезоне РПЛ "армейцы! занимают первое место, набрав 31 очко.
Кучаев: у меня нет ощущения, что ЦСКА лидирует в чемпионате
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился своим мнением о лидерстве команды в РПЛ.
Фото: Sportbox
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