- Пора ли возвращать налог на иностранных тренеров, отмененный лет 5 назад? Не думаю, что сегодня подобная инициатива найдет всестороннюю поддержку, ведь о массовом завозе иностранных специалистов, как это было раньше, речь не идет. Через год-два тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, а их места, возможно, займут их российские коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами РПЛ становились исключительно отечественные тренеры, - цитирует Лексакова "МК".
Два последних чемпионата России (сезоны 2018/19 и 2019/20) выиграл петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака, в сезоне 2017/18 лучшим клубом страны стал московский "Локомотив" под руководством Юрия Семина. Последним иностранным главным тренером, сумевшим завоевать звание чемпиона Российской премьер-лиги, стал итальянец Массимо Каррера, который в чемпионате 2016/17 привел к золотым медалям московский "Спартак".
Лексаков: чемпионами РПЛ в последние годы становились только отечественные тренеры
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков поделился мнением о возможном возвращении налога на иностранных тренеров.
Фото: ФК "Зенит"
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