Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России и бывший главный тренер "Кубани" Сергей Овчинников работает в армейском клубе с 2014 года.
ЦСКА поздравил Сергея Овчинникова с 50-летним юбилеем
ЦСКА в своем инстаграме поздравил с юбилеем старшего тренера красно-синих Сергею Овчинникова - экс-вратарю сборной России сегодня исполнилось 50 лет.
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России и бывший главный тренер "Кубани" Сергей Овчинников работает в армейском клубе с 2014 года.
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