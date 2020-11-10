В видео за кадром из телевизора звучит голос Орзул.
"Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное", - приводит слова телеведущей "РЕН-ТВ".
Напомним, что в 2015 году в сети появилось видео, на котором снято свидание Дзюбы и Орзул. Им приписывали роман.
Ранее в сеть было опубликовано видео интимного характера с человеком, который очень похож на капитана сборной России. Дзюба был лишен капитанской повязки в "Зените", а главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего на ноябрьские матчи национальной команды.
Орзул прокомментировала скандальное видео Дзюбы
Телеведущая Мария Орзул высказалась о компрометирующем видео с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.
Фото: соцсети Марии Орзул
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