Лексаков: далеко не каждый из молодых тренеров способен найти свой творческий путь и имеет узнаваемый почерк

Спортивный директор РФС и генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков высказал мнение о смене тренерских поколений в российском футболе.

Фото: ФК "Краснодар"