- Можно ли сказать, что произошла смена тренерских поколений? Не назову процесс смены поколений законченным. Более того, хотел бы его немного даже притормозить, чтобы наши мэтры еще поработали. Если же говорить о более молодых специалистах, то их отличительной чертой является то, что большинство из них имеют опыт выступления в ведущих европейских лигах. Они более психологически подготовлены к общению с молодым поколением игроков, что крайне важно в социальном плане. Но есть и обратная сторона медали: далеко не каждый из молодых тренеров способен найти свой творческий путь и обладает узнаваемым тренерским почерком, - передает слова Лексакова "МК".
После непродления московским "Локомотивом" контракта с 73-летним Юрием Семиным в Российской премьер-лиге не осталось ни одного действующего главного тренера в возрасте старше 55 лет. Самым возрастным наставником клуба РПЛ сейчас является Рашид Рахимов ("Ахмат") - 55 лет. Отметки в 50 лет, помимо Рахимова, достигли еще 4 тренера - Владимир Федотов ("Сочи", 54 года), Юрий Матвеев ("Урал", 53 года), Валерий Карпин ("Ростов", 51 год), Сергей Первушин ("Тамбов", 50 лет). В то же время самым молодым главным тренерам РПЛ еще не исполнилось и 40 лет - это Доменико Тедеско ("Спартак", 35 лет) и Мурад Мусаев ("Краснодар", 37 лет).
Лексаков: далеко не каждый из молодых тренеров способен найти свой творческий путь и имеет узнаваемый почерк
Спортивный директор РФС и генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков высказал мнение о смене тренерских поколений в российском футболе.
Фото: ФК "Краснодар"
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