- Ведутся разговоры о новом контракте с Тедеско, но он так и не подписан. В чем, на мой взгляд, заминка? Я продлением контрактов не занимаюсь, и скорее это вопрос к Тедеско и Газизову. Они знают ситуацию лучше меня, - передает слова Камоцци "РБ-Спорт".
35-летний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско работает в клубе с 14 октября 2019 года. В своем первом неполном сезоне привел красно-белых к седьмому месту в чемпионате. В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско набрал 28 очков в 14 матчах и занимает третью строчку турнирной таблицы. Контракт главного тренера красно-белых действует до 30 июня 2021 года.
Советник Федуна Камоцци: Тедеско и Газизов лучше меня знают ситуацию с новым контрактом Доменико в "Спартаке"
Советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци уклонился от комментария о новом контракте главного тренера команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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