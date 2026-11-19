"Я бы сказал, что конкуренции с Акинфеевым не было: потому что был Игорь и всё. Я работал, был готов если что его заменить, но там было без шансов", — заявил Помазун.
Вратарь отметил, что даже Кубок России практически не давал ему игровой практики. Со временем он понял, что для развития карьеры необходимо сменить команду.
"Мне было понятно, что он будет всегда играть. Потому что у него есть кредит доверия, который он конечно же заслужил. Он с 16 лет держал высокий уровень", — добавил футболист.
Помазун является воспитанником ЦСКА. Не получая регулярной игровой практики в армейском клубе, он неоднократно отправлялся в аренду в "Урал", а впоследствии перешел в "Спартак".
Источник: YouTube-канал "Спартак Шоу"