"А какие у нас есть варианты? Что делать сборной? Не играть?"
"Те, кто вышел на поле в матчах против Узбекистана и Венесуэлы, проявили желание и показали, что товарищеские матчи нужны", — заявил футболист.
Полузащитник также отметил атмосферу на заключительной встрече года в Краснодаре и положительно оценил игру национальной команды.
12 ноября сборная России обыграла Узбекистан со счетом 3:2, а 17 ноября победила Венесуэлу (2:0). Матч с южноамериканской командой стал для россиян последним в 2026 году.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"