"Футбольная аудитория слишком хорошо знает Дзюбу и относится к нему предвзято — учитывает особенности его биографии. Здесь можно зацепиться и за скандалы, и за смену клубов", — сказал Меркис.
По его мнению, для более широкой аудитории Дзюба прежде всего остается символом успешного периода в истории сборной России.
"А для массовой аудитории он просто кумир-воспоминание о приятном времени, когда к нам все прилетали и мы всех побеждали", — добавил представитель РФС.
Меркис также рассказал, что перед матчем с Гренадой организаторы хотели использовать микрофон для записи эмоций Дзюбы во время разминки и игры, однако футболист отказался, поскольку встреча имела для него большое значение.
Источник: Спортс