Начальник отдела цифровых коммуникаций и контента РФС Станислав Меркис считает, что основную аудиторию нападающего Артема Дзюбы составляют люди, которые не следят за футболом регулярно.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

"А для массовой аудитории он просто кумир-воспоминание о приятном времени, когда к нам все прилетали и мы всех побеждали", — добавил представитель РФС.