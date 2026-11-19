"Алип и Дуглас Сантос вернулись, Вега и Андраде — пока нет. Успеют или нет до отъезда — посмотрим"
"Так что кто из них сможет сыграть в Казани — пока большой вопрос. Решение будем принимать в субботу", — сказал Семак.
Тренер также отметил, что "Рубин" прибавил после смены наставника, особенно в плане результатов, и остается неудобным соперником.
"Сложной, плотной игры с большим количеством единоборств. "Рубин" умеет обороняться, хорошие стандарты. Последние матчи непросто для нас складываются, этот не будет исключением", — заявил Семак.
Матч "Рубин" — "Зенит" состоится 21 ноября в Казани. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"