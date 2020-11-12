Ранее Газизов занимал должность гендиректора уфимского клуба.
"Прошлой зимой у нас не было денег на покупку Урунова. Тогда я сказал Газизову: "Мне очень хочется, чтобы мы его взяли, но у меня нет денег. Давай подумаем, что можно сделать, потому что Урунов выстрелит". Газизов сам нашел деньги и купил Остона.
Единственное: мы могли продать Урунова подороже, но Газизов продал его туда, куда считал нужным. У меня не было морального права возразить – с учетом истории покупки. Шамиль сам нашел Урунова, сам привез его в Россию, сам расплатился", - рассказал Мурзагулов в интервью Александру Дорскому.
Напомним, что Урунов перебрался в "Уфу" из ташкентского "Локомотива". В минувшее трансферное окно 19-летнего полузащитника приобрел "Спартак". В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 на счету игрока 6 матчей, в которых он результативными действиями не отметился.
Источник: Sports.ru
Мурзагулов: Газизов сам купил Урунова в "Уфу" и сам продал его в "Спартак"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов раскрыл детали перехода полузащитника Остона Урунова в "Спартак", в котором главную роль сыграл генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
Фото: Горобзор
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