Напомним, что Мещеряков является заместителем генерального директора ОАО "РЖД", а также он занимает должность председателя совета директоров ФК "Локомотив".
"Во-первых, я никуда не ушёл из РЖД. Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит "Локомотиву" остановиться. В-четвёртых, совет директоров в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока всё", — передает слова Мещерякова журналист Иван Карпов.
Напомним, что "Локомотив" по итогам 14-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 8-е место, имея в своем активе 21 очко. 21 ноября "железнодорожники" на своем поле будут принимать тульский "Арсенал". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Мещеряков: я не планирую уходить из "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о своём уходе из РЖД.
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