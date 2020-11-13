В семье Сергея Семака выявлен коронавирус

Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна сообщила в своем инстаграме, что их дочери сдали положительный тест на COVID-19.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Дочери наставника "Зенита" Сергея Семака получили положительный результат теста на коронавирус, сообщила в своем инстаграме жена тренера Анна Семак.

- У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния, - написала Анна Семак в сторис инстаграма.

Пока нет информации о том, контактировал ли с заболевшими дочерьми сам главный тренер "Зенита".

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Теги: Зенит Семак Семак А Коронавирус
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