Дочери наставника "Зенита" Сергея Семака получили положительный результат теста на коронавирус, сообщила в своем инстаграме жена тренера Анна Семак.
- У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния, - написала Анна Семак в сторис инстаграма.
Пока нет информации о том, контактировал ли с заболевшими дочерьми сам главный тренер "Зенита".
В семье Сергея Семака выявлен коронавирус
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна сообщила в своем инстаграме, что их дочери сдали положительный тест на COVID-19.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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