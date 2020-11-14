"Думаю, все будет нормально, и мы решим с "Фламенго" вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится", - сказал Газизов.
Ожидается, что аренда Роши во "Фламенго" будет продлена до марта 2021 года.
В текущем чемпионате Бразилии 26-летний Роша в составе "Фламенго" провел три матча.
Источник: "СЭ"
Газизов прокомментировал ситуацию с будущим Педро Роши
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о будущем нападающего Педро Роши, который выступает за "Фламенго" на правах аренды.
Фото: ФК "Фламенго"
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