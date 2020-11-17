В первых матчах Зайнутдинова за ЦСКА главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко ставил Бахтиёра на левом фланге ближе к линии атаки, а после травмы Георгия Щенникова переместил чуть назад. 22-летний игрок сборной Казахстана ответил на вопрос, на какой позиции он чувствует себя более комфортно.
- Чувствую себя лучше в атаке. Когда сломался Щенников, пришлось играть левого защитника, но самое главное-то - приносить пользу команде. Где поставят, там и буду проявлять себя, - цитирует Зайнутдинова РИА Новости.
Полузащитник из Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в августе 2020 года. В новом клубе Зайнутдинов успел провести 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. ЦСКА в чемпионате страны набрал 31 очко после 14 проведенных встреч и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Зайнутдинов: лучше чувствую себя в атаке. Но буду проявлять себя там, где поставят
Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов рассказал о том, на какой позиции ему удобнее играть.
Фото: РИА Новости
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