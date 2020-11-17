"Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет и все. Конечно, я Дзюбе сразу же написал, поддержал. Сказал, чтобы он не переживал, что в этой жизни все бывает. Я могу в таком случае написать только слова поддержки. Ну и попросил ничего больше не фоткать", - сказал Ананидзе.
Напомним, что ранее появилось скандальное видео с Дзюбой, после чего было принято решение не приглашать его на ноябрьские матчи сборной России.
Последним клубом Ананидзе был "Ротор", однако из-за травмы он так и не провели ни одного матча за волгоградскую команду.
Источник: Sport24
Ананидзе: попросил Дзюбу больше ничего не фоткать
Бывший игрок "Спартака" Джано Ананидзе прокомментировал скандальное видео с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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